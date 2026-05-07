HEY-SMITHが、米国のスカパンクバンド Less Than JakeとのスプリットEP『Unity』を6月24日にリリースする。 （関連：『BLARE FEST. 2026』DAY2総括：coldrainが築いた“ラウドのホーム”LiSA、HEY-SMITH……国内フェス屈指の音圧と熱狂の渦） 約2年ぶりとなる新曲を収録した本作は、両バンド3曲ずつの全6曲入り作品に。日本のスカパンクシーンを牽引するHEY-SMITHと、米国のスカパンクバンド Less Than