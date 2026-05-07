【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月14日放送のフジテレビ『STAR』（毎週木曜19時～）の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 adieu（上白石萌歌）「ブルーアワー」 IMP.「INVADER」 GACKT YELLOW FRIED CHICKENz「FALL AGAIN」 SWEET STEADY「SWEET STEP」 STARGLOW「USOTSUKI」 ME:I「Update ME」 ※アーティスト名五十音順 ■GA