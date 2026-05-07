5月7日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ユーザーローカル [東証Ｐ]決算月【6月】5/7発表 毎年6月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、一律3000円分のデジタルギフトを贈呈する。 ■拡充――――――――