SNSで知り合った人物から暗号資産の投資を勧められ山口市に住む60代の男性が暗号資産およそ5700万円相当をだまし取られる詐欺事件が発生しました。山口警察署によりますと山口市に住む60代の男性はことし1月、SNSを通じて知り合った人物から「暗号通貨の上げ幅は巨大で得られる利益も非常に大きい」などと投資を勧められました。話を信じた男性は専用アプリを登録し暗号資産を購入して送金したところ、アプリ上では利益が出ている