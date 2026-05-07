2026年5月6日、台湾メディアの自由時報は「日本の税関が台湾人に特別対応か、『一部の人たちのせいで大迷惑』」と題した記事を掲載した。記事は、「日本はこれまでずっと台湾人にとって海外旅行先の第一候補だったが、最近になって『日本の空港の税関が台湾から来た旅行客を特別に警戒しているように感じる』という声が上がり、ネット上で大きな議論を呼んでいる」とし、SNS・Threads（スレッズ）の投稿を紹介した。投稿者は、富山