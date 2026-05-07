レバノンのサラーム首相は5月6日、「平和の実現に取り組んでいるが、イスラエルとの関係正常化を目指さない」と明らかにしました。サラーム氏は「ネタニヤフ首相との会談を論じるには時期尚早で、イスラエルとのいかなる高官接触にも十分な準備が必要だ。停戦を確固たるものにすることはイスラエルとの次回交渉の基礎となり、イスラエル軍が撤収のスケジュールを作ることはレバノンにとって交渉の最低の条件だ」と述べました。（提