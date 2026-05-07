お笑いコンビ・マユリカの阪本が7日、自身のXを更新。所属するバンドを脱退、グループも一時活動休止するにあたってファンにメッセージを送った。【Xより】ジュースごくごく倶楽部の「ご報告」【全文】大阪で活動する芸人6人で結成したバンド・ジュースごくごく倶楽部が7日、公式SNSで音楽フェス『メトロック 2026』16日の東京公演への出演を最後に、ボーカルを務めるジンジャエール阪本（マユリカ・阪本）の脱退と、グループ