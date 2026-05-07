アニメ監督・演出家の佐藤竜雄さんが肝不全のため4月24日に死去したことが7日、アニメ企画・制作の会社「NAGOMI」の公式Xで発表された。61歳。「訃報」とし、「弊社制作のアニメーション作品において、監督としてご参画いただき多大なるご尽力を賜っておりました佐藤竜雄氏が、かねてより療養中のところ、2026年4月24日、肝不全のため永眠いたしました。享年61歳でした」と発表。「佐藤監督には、現在制作中のアニメーション作