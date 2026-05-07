三笠宮家の彬子さまが、赤坂御用地の三笠宮邸に7日から移られました。彬子さまは、これまで同じ赤坂御用地にある三笠宮東邸に住まれていました。三笠宮邸は、彬子さまの祖父母・三笠宮ご夫妻のかつての住まいで、百合子さまが2024年11月に亡くなるまで暮らしていました。現在は、三笠宮さまと百合子さま、桂宮さまの霊舎があり、彬子さまは当主として三笠宮家での祭祀を担われます。妹の瑶子さまは、これまでどおり父・寛仁さまの