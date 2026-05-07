オシャレを楽しみたいけれど、“楽ちんさ”も重視したい。そんな大人世代にぴったりの一枚を、【しまむら】で発見しました。今回は、サロペットとワンピースにフォーカス。程よくゆとりのあるシルエットや軽やかな素材感で、気負わず着られるのが嬉しいところです。シンプルに着るだけでサマ見えも期待できるアイテムなので、ぜひチェックしてみて。 楽ちんときれい見えを両立する大人サロペット 【しまむら