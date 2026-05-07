猫が「食べ過ぎた」ときに現れる5つのサイン 1.何度も吐く 猫はもともと吐きやすい動物ですが、食後すぐに未消化のフードを戻すのは食べすぎのサインかもしれません。 胃の容量を超えて詰め込むと、体が拒絶反応を起こして外に出そうとします。一度吐いた後にケロッとして食欲があるなら様子を見ても良いですが、何度も吐き続けたり、吐しゃ物に血が混じっていたりする場合は危険です。 何度も吐くと胃