皆さんの中には「きっとこう思っているはず」と、相手の本心を確かめずに決めつけてしまった経験はありませんか？小さな誤解が、時には大きな心の距離を作ってしまうことも。今回は筆者の友人D樹が、長年抱えていた兄への誤解が解けたエピソードをご紹介します。 なんとなく嫌われているという思い込み D樹は30代の会社員です。自分から積極的に発言するタイプではなく、感情もあまり表に出すことはないですが、周囲をよ