ワールドレディスサロンパス杯初日国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯初日が7日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で開催された。ツアー4勝でメジャー初制覇を狙う河本結（RICOH）は、3バーディー、3ボギーの72で回ってイーブンパーとし、首位に4打差の9位で発進した。深いラフ、高速グリーン、強い風に苦しみながらも、「理不尽な難しさじゃない」と難セッティングを歓迎。さらなる高みを目指すため、