韓国のアーティスト・DJ SODAが7日、自身のインスタグラムを更新。1年前の金髪ブリーチ失敗でボロボロだった頭髪がきれいな黒髪に戻ってきたことを報告した。 【写真】あんなにボロボロだったのに…キレイに生えました 昨年6月、美容室で金髪にしようとブリーチをした際、長時間放置され、後頭部を中心に髪の毛が根元から溶けて白髪＆まだらな丸刈り状態になったことを明らかにしていた。 今回の投稿で