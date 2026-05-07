アニメ演出家・監督の佐藤竜雄さんが今年4月24日に亡くなっていたことが7日、分かった。61歳。アニメーション制作会社「NAGOMI」が公式X(旧ツイッター)アカウントで発表した。 【写真】佐藤さんが残した「モーレツ宇宙海賊」のサイン色紙 公式アカウントでは「弊社制作のアニメーション作品において、 監督としてご参画いただき多大なるご尽力を賜っておりました佐藤竜雄氏が、かねてより療養中のと