シャリンバイの花岡山市中心部 道路や公園の植え込みなどに利用されるバラ科の植物、シャリンバイが白い花を咲かせています。 シャリンバイは一般的に、5月ごろに花をつけます。岡山市中心部の県道「岡山児島線」では、4月下旬から咲き始めました。 よく見るとウメに似たかわいらしい花で、街のあちらこちらに咲いていますが、生垣としての実用性が重視されているせいか、開花が話題になることはほとんどありません