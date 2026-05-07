卵の殻を取り除いた「液卵」のメーカー、イフジ産業の売上高が過去最高を更新しました。今後のたまごの価格について、「やや下がる」との見通しを示しました。 福岡県粕屋町に本社を置くイフジ産業は5月7日、2026年3月期の連結決算を発表しました。売上高は前年同期比27.4パーセント増の325億7200万円と、5期連続の増収で過去最高となりました。主力の「液卵」の販売量がおよそ6万6700トンと過去最高となっ