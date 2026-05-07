俳優の中尾明慶が3日、インスタグラムを更新。妻で女優の仲里依紗から寝室を別にしたいと申し出があったことを明かした。【写真】仲里依紗が撮影した中尾明慶の“証拠写真”中尾は「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」と切り出し、「これは私が悪いのでしょうか…でも私には記憶がございません」と投稿。添えられた写真には、ベッドの上で大きく足を広げ、隣のベッドにまで侵入して眠る中尾の姿が収められてい