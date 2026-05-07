フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが夫との２ショットをアップした。中村アナは７日に自身のインスタグラムを更新し、「大好きなミラノのお店へ。ＹｏｕＴｕｂｅ配信しました」とつづると、夫と２人で写る、ミラノの老舗レストランでランチを楽しむ動画のサムネイル写真を公開した。ハッシュタグには「＃ｙｏｕｔｕｂｅ」「＃家族時間」「＃ランチタイム」「＃ａｓａｎｔａｌ