◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月７日、美浦トレセン昨年の福島記念を４連勝で制したニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）が、津村明秀騎手を背にしたＷコースで力強い伸びを見せた。カシオペア（４歳１勝クラス）を３馬身ほど追走して直線でしっかり追われると、６ハロン８２秒３―１１秒０をマーク。僚馬と並んでフィニッシ