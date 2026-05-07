昨年限りで現役を引退した元巨人の重信慎之介氏（３３）が７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「しげガレージ」（登録者５．５万人）で「４３株式会社（よんさん）」を設立したと発表した。事業内容は車の表面にフィルムを貼り外傷などから守るプロテクションと、色のついたフィルムを貼りデザインや色を変えるラッピング。サービス名は「ＹＯＲＯＩ」で「車を守る、色を変えるのが大きな用途。戦国時代の武将の鎧のようにそ