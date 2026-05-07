アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が7月24日に公開される。あす5月8日からは、“ちいかわ初”の映画館マナーCM「ちいかわマナー講座」が全国のTOHOシネマズ限定で上映されることが決定した。ちいかわたちと一緒に映画上映中に守らなくてはいけないルールを楽しく学べる映像に仕上がっている。【CMカット】音を出すうさぎ…びっくりするちいかわとハチワレ今回の映画化で描かれるのはシリーズ中でも