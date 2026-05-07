きょうの日経平均株価は過去最大の上げ幅を記録しました。終値は6万2833円と史上最高値を更新し、記録づくめの一日となりました。20代「どこまでいくんだろうなという感想」「株…株…。自分の生活に株が直接的に影響しているのか分からない。（実感は）特には感じていない」ゴールデンウィーク明けの東京市場を待っていたのは株価の“空前の急騰劇”でした。取引開始直後から買い注文が集まり…記者「日経平均株価、史上初の6万20