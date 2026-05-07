矯正歯科医院が突如、閉院状態となり、患者や関係者が戸惑っています。「イット！」は実際に治療を受けていた患者らを取材しました。子を通院させていた男性：まだ治療中で…、おわびもないわけで、まいった。治療を受けていた女性：計8万円ぐらい“泣き寝入り”状態。患者へ十分な説明がされぬまま閉院状態となったのは、JR上野駅近くのビルにあった歯列矯正の専門医院です。この矯正歯科のホームページによりますと開業は1991年