ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」では、10日に『その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント』を配信する。松本人志が、オカンに会いに愛媛に行く、感動の「その日。」にカメラが完全密着した。【写真】ともに笑顔！若き日の松本人志と母・秋子さん2025年12月6日配信の「LIVE+」にゲスト出演した兄・隆博さんの口から、母・秋子さんは、長年住み