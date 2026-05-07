北陸新幹線の敦賀から新大阪までの区間をめぐって与党内でルートの再検証が続く中、県内の自治体や経済団体などが参加する決起大会がきょう開かれ、1日も早い全線整備などを求める決議をしました。県北陸新幹線対策連絡協議会などが開いた大会には、県内の市町村長や経済団体の代表などが出席しました。北陸新幹線の敦賀から新大阪までのルートをめぐっては、2016年に自公政権が「小浜・京都ルート」と決めまし