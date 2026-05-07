爆音とともに、ものすごいスピードで空を突き抜けていくのは…、なんと「ロケット」！タイの伝統のお祭りの様子をお伝えします。タイ・中部の地域で行われている、ある伝統の祭り。それが「ロケット祭り」です！点火されたロケットがワイヤーに沿ってすさまじいスピードで突き抜けていきます。観客「的を倒す瞬間は、本当にスリリングです」毎年恒例で、地域の24の寺院が参加。的に向けて発射され、当たった数で優勝チームが決まり