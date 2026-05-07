武道キャスタースタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは、一日を通して晴れましたね。新緑がまぶしい季節となりました。平島気象予報士氷見市では今、まるで滝のように流れ落ちる花が見頃を迎えています。撮影してきました。こちらは、氷見市磯辺にある礒部神社です。鳥居をくぐると、目に飛び込んできたのは、神社の森を覆うように咲くヤマフジです。淡い紫色の花の房がいくつも垂れ下がり、まるで花のカーテ