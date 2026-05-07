長編アニメーション映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の興行収入が１００億円を突破した。配給する東宝が７日、発表した。４月１０日の公開から今月６日までの２７日間での達成で、観客動員数は７４０万人を超え、劇場版シリーズ４作連続での１００億円突破となった。本作はシリーズ２９作目で、横浜・みなとみらいなどで暴走する謎の黒いバイクを巡る物語。