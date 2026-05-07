プロ野球・東京ヤクルトスワローズの上市町出身、内山壮真選手が、4番打者として活躍しています。きのうの巨人戦でも、今シーズン2号ホームランを放ちチームの勝利に貢献しました。先月28日に今シーズン初めて1軍登録されたヤクルトスワローズの上市町出身、内山壮真選手。きのうまで行われた巨人との3連戦では、全試合で4番打者を務めました。これまでキャッチャーや外野手として出場