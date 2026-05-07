「ハンタウイルス」の集団感染が疑われているクルーズ船が向かうカナリア諸島を緊急取材です。また、新たな感染疑いが報じられました。ロイター通信などによりますと、オランダの保健省はオランダの航空会社「KLMオランダ航空」の客室乗務員の女性が、ハンタウイルス感染症の疑いでアムステルダム市内の病院に入院したと発表。この女性は南アフリカのヨハネスブルクでハンタウイルスの感染が確認され、死亡したオランダ人女性と接