全国的に気温上昇30℃の真夏日になった長野県と岩手県木曜日は南から暖かい空気が流れ込んだ上に各地で晴れて、全国的に気温が上がりました。25℃以上の夏日はおよそ440地点、30℃の真夏日となったのは全国で2地点で、長野県の上田では30.4℃まで上がりました。【画像でみる】8日（金）午前0時〜午後9時までの降水と雲の予想午後は北日本や北陸などで広く雨金曜日は日本海の低気圧が発達しながら北日本付近に近づき、金曜日の午