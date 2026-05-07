お笑いコンビ、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」は7日、母の日企画として「その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント」を母の日の10日に配信すると発表した。松本人志（62）が、母秋子さんと久々に対面する様子を、カメラが完全密着したドキュメント。松本の他、木村祐一の出演も発表された。秋子さんは住み慣れた兵庫・尼崎市を離れ、現在は愛