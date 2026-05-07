JALとANAが、GW期間に中部国際空港で発着した便の利用者数を発表しました。国際線・国内線ともに好調でした。4月29日から5月6日までに中部空港を発着するJALの国際線を利用した人数は、前の年のGW期間と比べて14%増えて3935人でした。中東情勢の緊迫化などで利用者の減少が懸念されましたが、就航先をホノルルや台北などに絞ったことで影響を回避したほか、最大12連休での需要の増加を見込んで、一部の国際線を増便したこと