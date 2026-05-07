指宿市の唐船峡そうめん流しは、1962年に観光の目玉にと旧開聞町に誕生し、湧水を生かした回転式が独自に発達した。竹どいの課題を洗濯たらいの発想で解決し、改良を重ねて定着。今や年間約20万人が訪れる人気スポットとなっている。（詳しくは動画をご覧ください）