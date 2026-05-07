◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）河本結（リコー）は３バーディー、３ボギーのイーブンパー７２で回り、トップと４打差の９位につけた。「オフから取り組んできたショットの感覚がやっと合ってきた。メジャーの難しいセッティングでも、いいパフォーマンスが出せた」。最終９番はピン手前約２０メートルか