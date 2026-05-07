◆第３１回ＮＨＫマイルカップ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）ＪＲＡは７日、ＮＨＫマイルカップ出走馬の調教後馬体重（増減は前走からの比較）を発表した。前走の馬体重から２ケタの増減があったのは４頭いる。最も変動があったのは１２キロ増の２頭。前走のチャーチルダウンズＣで９着に敗れたリゾートアイランド（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父イスラボニータ）が１２キロ増の５２０キロ。デビュー