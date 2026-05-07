女優の佐藤江梨子（４４）が、激変した姿でドラマに登場した。ＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜・午後１０時）の公式インスタグラムが７日までに更新され、「第５話『巻き込まれ、巻き寿司』森くんの強烈家族いかがでしたか？トラブルに巻き込まれたからこそ見えてくるものがありましたね」とストーリーを紹介した。鮨アカデミーに通う森蒼斗（山時聡真）の母・温子のオフショットをアップ。演じたのは、女優の佐