連休明け７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）が急上昇した。終値は前営業日の１日と比べて３３２０円７２銭（５・５８％）高の６万２８３３円８４銭となり、上昇幅は２０２４年８月６日（３２１７円）を超えて過去最大となった。４月２７日につけた終値の最高値（６万５３７円）も更新した。大型連休中に米国とイランの戦闘終結に向けた動きが報じられ、原油先物価格が大幅に下落したことで、投資家が買いの姿勢を