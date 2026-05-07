◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(7日、ロンドン)卓球の世界選手権の男子団体戦準々決勝の日本とドイツのオーダーが発表されました。試合はシングルスのみ行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。3選手が出場し、1・2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。日本は張本智和選手、松島輝空選手、戸上隼輔選手の3人を登録。1番手には張本選手、2番手には松島選手、3番手に戸上選手が入りました。グループリーグで日本を3-2で