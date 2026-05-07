ボートレース尼崎の「第５８回報知金杯争奪六甲賞競走」は７日、予選最終日の４日目が行われた。照屋厚仁（４１＝兵庫）は７Ｒを４着とし、１５位で予選を通過。「前半と比べるとだいぶ乗り心地を含め感触は良くなった。中堅くらいはいってそうな感じ。あとは微調整で行けるかな」と舟足にも好感触だ。初Ｖを飾った２０１８年年末の地元戦以来Ｖなし。「頑張って狙いたいんですけどね。今節は上が抜けてる。宮田（龍馬）と