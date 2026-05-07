巨人の森田駿哉投手（２９）が７日、ジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。今季初先発する予定の１０日の中日戦（バンテリン）へ「去年とまた違うっていうところを見せたいと思います」と意気込んだ。２年連続の開幕二軍スタートとなったが、ここまではファームで６試合に登板し、防御率１・１７。４月２５日のファームリーグ・中日戦で完封勝利するなど好調で「ここ何試合か真っすぐでしっかりとカウントを取ることもで