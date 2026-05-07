中道改革連合・立憲民主党・公明党は７日、国会内で合同政調審議会を開催。冒頭、岡本三成政調会長はイラン情勢の緊迫化に伴う背景を受けて緊急経済対策の重要性を訴えた。高市早苗首相は４日、「今年度予算の予備費が活用できるので、政府として今日の時点で補正予算案の編成すぐさま必要な状況と考えていない」との認識を示していた。しかし、岡本氏がＧＷ期間中に事業者らに聞き取り調査を行ったところ、「現場の肌感覚と