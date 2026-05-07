名古屋市内に現れ、保護された「ニホンカモシカ」。市は、電車との接触により死んだと発表しました。警察によりますと、7日午前4時過ぎから、瑞穂区や南区で、国の特別天然記念物に指定されているニホンカモシカの目撃情報が相次ぎました。その後、午前10時半ごろに南区の阿原公園で電車と接触してケガをしたとみられるニホンカモシカが見つかり、市の職員が麻酔を使って眠らせて保護しました。保護されたニホンカモシカは