【モデルプレス＝2026/05/07】女優の真矢ミキが5月7日、自身のInstagramを更新。“ほぼお好み焼き”の手料理を公開した。【写真】62歳女優「しらすたっぷりで贅沢」“ほぼお好み焼き”手料理◆真矢ミキ、手料理公開「私は間もなくドラマ撮影に入るため、最近は台本と恋人のような毎日を送っています…とはいえ、相手はなかなか手強く、せめて胃袋だけは機嫌良くしておこうと、いただいた今が旬の釜揚げしらすで“ほぼお好み焼き”