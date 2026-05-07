【モデルプレス＝2026/05/07】アーティストの平井大が5月6日、自身のInstagramを更新。娘と手を繋ぐ姿を公開した。【写真】人気アーティスト「おしゃれな親子」と話題の娘との2ショット◆平井大、娘との手繋ぎショット公開平井は「いつの日か、キミと一緒にステージに立つのが、パピーのささやかな夢だったりするのさ」とコメントし、妻でフォトグラファーのLady Brown Picturesが撮影した娘とのショットを公開。お団子ヘアでピン