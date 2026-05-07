【モデルプレス＝2026/05/07】Creepy Nuts・R-指定の妻でタレントの江藤菜摘が5月6日、自身のInstagramを更新。子ども2人を抱っことおんぶした姿を公開した。【写真】人気アーティストの美人妻「お家でのベストショット」“総重量約30kg”年子の2人を抱っこ◆江藤菜摘、子ども2人を抱っことおんぶした姿を公開江藤は「最近のお家でのベストショット 2人合わせて総重量約30kg！母、頑張ってます」とコメント。長男を片手で抱っこ、