【モデルプレス＝2026/05/07】元乃木坂46の白石麻衣が5月6日、自身のInstagramを更新。変形スカートの衣装ショットを公開した。【写真】33歳元乃木坂センター「理想のスタイル」美脚スラリの花柄ワンピ姿◆白石麻衣、変形スカートから美脚チラリ白石は、同日放送の日本テレビ系新音楽特番「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」（よる7時〜）への出演を報告し、衣装ショットを公開。スカートのフロント部分が短くなった総柄ワンピ