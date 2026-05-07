【モデルプレス＝2026/05/07】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が5月6日、自身のInstagramを更新。子どもを抱っこした姿を公開した。【写真】31歳元フジアナ「神々しい美しさ」と話題の親子ショット◆久慈暁子、子ども抱っこした姿披露久慈は「Days at home with my baby」と記し、自宅で撮影した写真を投稿。花柄の白のワンピースに身を包み、子どもを腕に抱いて優しい微笑みを浮かべる姿が収められている。「久しぶりに外に出