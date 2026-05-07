【モデルプレス＝2026/05/07】タレントのpecoが5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。【写真】30歳ママタレ「栄養バランスも見た目も完璧」ハート目玉焼き乗ったタコライス弁当◆peco、息子へのタコライス弁当披露pecoは「Today’s lunch for my son」とつづり、息子のために作った弁当の写真を投稿。「昨日お肉だけ作っておいた タコライス」と紹介し、千切りのレタスの上に味付けしたひき